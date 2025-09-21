Израиль резко прокомментировал признание Палестины и сделал следующий шаг — о чем идет речь

Израиль осуждает признание Палестины и обсуждает аннексию Западного берега

Израиль подверг резкой критике решение Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина. Он также намерен поднять вопрос аннексии Западного берега во время следующего заседания Кабинета министров.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

Дипломаты считают, что признание государства Палестина не способствует миру, а наоборот, дестабилизирует регион, подрывая перспективы мирного урегулирования.

«Израиль категорически исключает одностороннее признание палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эта декларация не способствует миру, а наоборот еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного урегулирования в будущем», — говорится в заявлении.

Израиль считает признание Палестины «вознаграждением для террора»

В заявлении МИД Израиля говорится, что признание Палестины — это «вознаграждение для террора», поскольку, как заявляют израильские чиновники, это решение якобы является «плодами резни 7 октября», которой сторонники террористических группировок придают большое значение.

Израиль открыто называет такой шаг «вознаграждением для величайшей резни евреев со времен Холокоста, осуществленной террористической организацией, призывающей к уничтожению Израиля». По их мнению, это закрепляет поддержку, которую имеет ХАМАС.

«Деструктивно отделять вопросы государственности — один из вопросов окончательного статуса — от мира. Этот шаг противоречит всей логике переговоров и достижению компромисса между двумя сторонами и удалит желаемый мир. Более того, не выполнено ни одного из своих требований и обязательств: не прекращено ни подстрекательство, ни политики „платы за убийства“, отсутствуют меры по борьбе с терроризмом, что было продемонстрировано недавно обнаружением ракет и снарядов вблизи города Рамалла (палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан).

Критика в адрес Палестинской автономии

Израильский МИД также обвиняет Палестинскую автономию в невыполнении своих обязательств. По словам дипломатов, Палестинские власти:

Не прекратила «политику платы за убийства» (выплаты семьям заключенных палестинцев, осужденных за терроризм).

Не приняла необходимые меры для борьбы с терроризмом, что, как утверждается, подтверждается недавним обнаружением ракет вблизи Рамаллы.

Согласно заявлению, Палестинская автономия является «частью проблемы, а не частью ее решения».

Угроза аннексией Западного берега

В ответ на признание Палестины, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что поднимет вопрос аннексии Западного берега на следующем заседании Кабинета министров. Израильский МИД подытожил, что страна не примет «вымышленных текстов», которые пытаются заставить ее согласиться на границы, которые она не сможет защитить.

Напомним, Австралия присоединилась к Великобритании и Канаде, признав Палестину независимым государством. Об этом объявили дидеры стран 21 сентября.

Ранее в ООН заявили о «катастрофе» в Газе. При этом не упомянули убийства кремлевского главы Путина в Украине.