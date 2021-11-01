Израиль с жесткими правилами открылся для туристов: какие условия и как сэкономить

Израиль с жесткими правилами открылся для туристов: какие условия и как сэкономить

Вакцинированные туристы также дважды должны сдавать ПЦР-тест.

Израиль после полуторагодичного перерыва 1 ноября открыл границы для туристов, но не для всех. Так, посетить страну разрешено только иностранцам, прошедшим вакцинацию (или ревакцинацию) не раньше полугода (180 дней) назад или переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.

Об этом сообщает израильское радио Kan.

Так, чтобы въехать, кроме вакцинации, нужно заполнить декларацию на сайте Минздрава страны. Вакцинированными или ревакцинированными туристами в Израиле считаются иностранцы, которые привиты препаратами, признанными ВОЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson.

Среди других условий въезда – туристы также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата. Уведомление о результате будет поступать на телефон туриста, номер которого он указал во въездной анкете.

Стоимость анализа для тех, кто будет оплачивать его в аэропорту, составляет 100 шекелей (около 837 грн), а в случае осуществления предварительной оплаты – 80 шекелей (примерно 669 грн). Оплата теста наличными в аэропорту возможна только в израильской валюте.

Кроме этого, въезд в страну будет запрещен туристам, прилетающим из государств, внесенных израильским Минздравом в "красный" список. Пока это ограничение неактуально, поскольку в этом перечне пока нет ни одного государства.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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