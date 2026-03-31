Израиль сделал заявление о сроках войны с Ираном
Нетаньяху заявил, что война с Ираном «перешла экватор».
Военные Израиля заявляют, что готовы воевать в Иране в течение следующих недель. Мол, для этого есть и боеприпасы, и люди.
Об этом заявил спикер вооруженных сил, подполковник Надав Шошане, сообщило Sky News.
Мы готовы продолжать работу еще несколько недель. У нас есть цели для этого, боеприпасы для этого, человеческие ресурсы для этого. Это зависит от руководства», — сказал военный.
Заметим, его заявление появилось после того, как премьер Биньямин Нетаньяху высказался о том, что война с Ираном «перешла экватор». При этом он заявил, что не хочет «устанавливать для нее конкретные сроки».
По его словам, военные усилия «ухудшили» ракетный потенциал Ирана, «уничтожили заводы и ликвидировали ключевых ученых-ядерщиков».
«Удары значительно отбросили Иран вспять. Основное внимание уделяется их запасам обогащенного урана», — подчеркнул премьер Израиля.
Война в Иране — последние новости
Американские чиновники сообщили Reuters, что США стягивают элитные войска на Ближний Восток. В частности, тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии. начали передислокацию. Ранее в регион были направлены 2,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.
Стало известно, что страны Персидского залива исчерпали почти все запасы ракет Patriot. из-за войны войны в Иране. По информации Bloomberg, речь идет не менее о 2400 использованных ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, находившихся на вооружении до начала операции.
На днях министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль готовит новый этап атак по Ирану. По его словам, их удары будут обостряться и расширятся на дополнительные цели и районы. Речь идет об объектах, которые помогают режиму в создании и использовании оружия против израильских гражданских лиц.
Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану . Американский лидер предупредил: если скоро соглашения не будет, Штаты взорвут остров Харг и другие стратегические объекты иранцев.