Израиль снова атаковал ядерный объект Ирана в Исфагане: что известно

Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфагане / © скриншот с видео

Реклама

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на субботу, 21 июня, нанесли новую серию ударов по десяткам целей в Иране, среди которых ядерный объект в Исфагане.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ударах было задействовано около 50 истребителей ЦАХАЛа, сбросивших 150 боеприпасов.

Реклама

Армия обороны Израиля заявляет, что удары по иранскому ядерному объекту в Исфагане, который ранее уже был атакован, имели целью нанести дальнейший ущерб ядерной программе Тегерана.

«На территории объекта также был поражен завод по производству центрифуг и другие военные объекты иранского режима в районе Исфагана», — заявляют в ЦАХАЛе.

По словам израильских военных, это нанесло «значительный ущерб» возможностям Ирана по производству центрифуг для обогащения урана.

Также во время атаки были «нейтрализованы» четыре иранских пусковых установки баллистических ракет.

Реклама

Кроме того, Израиль нанес удары по грузовикам, которые использовались для запуска Ираном беспилотников, а также по объектам хранения баллистических ракет, ПВО и радарах, сообщает ЦАХАЛ.

Иранская сторона также подтвердила удар Израиля в Исфагане, передает CNN. По словам заместителя губернатора провинции, утечки опасных материалов не произошло.

Напомним, 13 июня Израиль уже атаковал ядерный объект в Исфагане. Тогда были убиты девять ученых и экспертов, участвовавших в разработке ядерной программы Тегерана. В МАГАТЭ заявили, что в результате были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, предприятие по производству топлива для тегеранского реактора и объект по обработке обогащенного металлического урана, который находился на этапе строительства.