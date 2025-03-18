Израиль снова нанес удары по позициям ХАМАС в Секторе Газы – СМИ

Израиль возобновил удары по сектору Газа после отказа ХАМАС от соглашения по заложникам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала удары по всему Сектору Газы после того, как ХАМАС отклонил неоднократные предложения по соглашению об освобождении заложников.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.

Эти удары являются самыми масштабными с момента достижения прекращения огня в январе. По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 44 человека погибли в результате этих атак. ​

Нетаньяху заявил, что решение о возобновлении военных действий было принято из-за отсутствия прогресса в переговорах о продолжении прекращения огня и отказе ХАМАС освободить заложников. Он отметил, что Израиль будет действовать с "восходящей военной силой" против ХАМАС.

ХАМАС со своей стороны обвинил Израиль в нарушении прекращения огня и предупредил об опасности для заложников. ​

Эти события происходят на фоне сложных переговоров по продолжению прекращения огня и освобождению находящихся в руках ХАМАС заложников.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил американских военных на границу с Мексикой.

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