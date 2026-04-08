Израиль согласился на перемирие с Ираном, но есть нюанс: СМИ раскрыли план Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу президента США Дональд Трамп по временному прекращению ударов по Ирану, однако отказался распространять это решение на Ливан.

Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера, обнародованном через несколько часов после заявления Трампа, передает The Times of Israel.

Что заявили в Израиле

В правительстве отметили, что Израиль поддерживает идею двухнедельной паузы в ударах по Ирану, но при определенных условиях. В частности, Тегеран должен немедленно разблокировать Ормузский пролив и прекратить атаки на США, Израиль и страны региона.

Также Израиль поддерживает усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной или террористической угрозы.

В заявлении отмечается, что США подтвердили свою приверженность достижению этих целей в ходе предстоящих переговоров.

Ливан - отдельно

В канцелярии Нетаньяху четко подчеркнули, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.

Это означает, что Израиль оставляет за собой право продолжать военные действия на этом направлении, несмотря на дипломатические усилия по деэскалации с Ираном.

Война с Ираном - последние новости

Накануне Дональд Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет целая цивилизация. Более того, по его словам, должен состояться «важнейший момент в долгой и сложной истории мира». Эти высказывания президента США были связаны с тем, что именно накануне вечером 7 апреля заканчивался дедлайн, который он поставил Ирану для переговоров.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. По его словам, Белый дом согласился приостановить бомбардировку и «двустороннее прекращение огня» после переговоров с Пакистаном.

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном по поводу потенциального соглашения о прекращении войны должен состояться в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана — Исламабаде.