Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газа: что известно

Ночью 27 октября Израиль направил танки и войска в сектор Газа в рамках второго рейда. Израильская армия нанесла удары по боевикам и объектам ХАМАСа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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В ЦАХАЛЕ сообщили, что рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

Артиллерийские и авиаудары были нанесены по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС, в том числе – пусковым установкам противотанковых ракет и командным центрам. Кроме того, поражены несколько террористов.

Все израильские силы покинули этот район через несколько часов. Пока о пострадавших не сообщается.

Напомним, минувшей ночью, 26 октября, Армия обороны Израиля провела целенаправленный рейд в северной части Сектора Газа. Это происходило, в частности, с привлечением пехоты и танков.

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