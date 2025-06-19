Израиль совершил три волны ударов по Ирану: поражены важные объекты

Иран. / © Associated Press

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В течение последних 24 часов Израиль совершил три волны воздушных атак на Иран.

Об этом сообщил военный спикер, бригадный генерал Армия обороны Израиля Эффи Дефрин, пишет Sky News.

По его словам, Израиль развернул десятки военных самолетов для ударов более чем по 60 целям в Тегеране и на западе Ирана, включая ракетные пусковые установки и объекты производства ракет.

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"Цель операции - устранить экзистенциальную угрозу государству Израиль, значительно повредить ядерную программу Ирана во всех ее компонентах и серьезно повлиять на его ракетный комплекс", - подчеркнул израильский военный.

Как сообщалось, по информации СМИ, Израилю не хватает оборонительных ракет-перехватчиков. Речь идет о системах Arrow. Они играют немаловажную роль в противодействии баллистическим ракетам дальнего радиуса действия со стороны Ирана.

Напомним, Иран пригрозил "полномасштабной войной" из-за возможное вмешательство Соединенных Штатов Америки в конфликт на Ближнем Востоке. Заявление из Тегерана появилось на фоне сообщений о том, что якобы американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Дата публикации 18:30, 16.06.25 Количество просмотров 130 Война становится глобальной: Европа забрала козыри у Трампа, а Кремль обеспокоен | Что происходит?