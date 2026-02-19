Израиль срочно поднял на уши свои службы безопасности: что произошло

Израиль / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время приступить к широкомасштабной военной операции против Ирана после того, как Тегеран не выполнил американские требования на переговорах.

Об этом сообщают источники среди официальных лиц, передает Ynet Global.

По их словам, в администрации Трампа убеждены, что Иран пытается затянуть процесс и ввести США в заблуждение. Как сообщил дипломатический собеседник телеканала Al Jazeera, "терпение американцев по затягиванию переговоров может иссякнуть быстрее, чем ожидает Тегеран".

В Израиле в это время готовятся к возможному обострению. В ходе ограниченных консультаций с участием премьера Биньямина Нетаньяху рассматривалась вероятность того, что Иран может нанести ракетные удары по Израилю даже без прямого участия Армии обороны Израиля в потенциальной операции США. В результате службы экстренной помощи и органы гражданской обороны получили указание готовиться к войне. Силовые структуры объявили самый высокий уровень готовности.

США уже перебросили в регион значительные силы, которые Трамп назвал мощной армадой, способной вести длительную кампанию против Ирана, а не только короткий обмен ударами. В то же время, израильские чиновники отмечают, что точные сроки возможного удара остаются неизвестными и зависят от решения президента США.

По оценкам в Израиле ситуация быстро приближается к критической точке. Если раньше речь шла о возможных действиях в течение нескольких недель, то теперь появляются признаки того, что операция может начаться уже через несколько дней. В то же время, ряд факторов может отсрочить атаку, в частности международные события и религиозные обстоятельства.

Несмотря на отсутствие конкретной даты, все большее число признаков указывают на подготовку США к длительной конфронтации с Ираном. Американские чиновники признают, что масштабная операция не будет быстрой, а может перерасти в недельную кампанию.

Среди возможных целей называют смену политического режима в Иране, однако в Вашингтоне понимают, что для этого понадобится серия ударов. Потенциальными объектами могут стать верховный лидер Али Хаменеи, а также структуры Корпуса стражей исламской революции.

Израиль, по данным CNN, также повысил боевую готовность на фоне возрастающих признаков возможного совместного удара США и Израиля. Ожидается, что операция, в случае одобрения Трампом, будет значительно масштабнее предыдущих ограниченных конфликтов и будет включать координированные действия обеих стран.

Тем временем США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион опрокидывают истребители, самолеты-заправщики, разведывательные и командные самолеты. Аналитики считают, что такой масштаб развертывания свидетельствует о серьезных намерениях, а не только о дипломатическом давлении.

В то же время, не исключено, что эта демонстрация силы может заставить Иран пойти на уступки в последний момент. Однако публично Тегеран демонстрирует жесткую позицию. Верховный лидер Хаменеи даже пригрозил атаковать американские авианосцы.

В случае эскалации конфликта, Израиль, вероятно, сосредоточится на уничтожении или серьезном повреждении иранской ракетной программы. В то же время страна может столкнуться с атаками союзников Ирана — группировки Хезболла в Ливане и хуситов в Йемене.

По оценкам, хуситы могут немедленно начать ракетные и дроновые удары по Израилю. Существует также сценарий, при котором Хезболла присоединится к боевым действиям, что значительно расширит конфликт в регионе.

Напомним, ранее Пентагон поручил второй авианосной ударной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.