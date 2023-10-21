"Израиль стоит перед страшным выбором": журналист о возможности наземной операции в Газе

Из всех соображений безопасности, внешней и внутренней политики так называемой "властью" ХАМАС нужно покончить. Впрочем, для этого нужно провести наземную операцию, с воздуха боевиков не победить.

Об этом рассказал в эфире телемарафона израильский журналист Цви Зильбер.

"Израиль стоит сегодня перед страшным выбором, я не завидую нашему правительству и премьер-министру. Должны пехотинцы прийти и сломать этот последний бункер, вытащить главарей ХАМАСа оттуда за шкурку: кого ликвидировать, если будут сопротивляться, кого — отдать под суд, да закончить эту войну "знаменем над Рейхстагом", — говорит он.

Впрочем, отмечает журналист, "есть в этой комнате гигантский "слон", даже "бронтозавр" – это заложники". По его словам, если Тель-Авив приступит к наземной операции, то этим людям "подпишут смертный приговор". Именно поэтому нельзя сказать, что наземное наступление "вот-вот начнется".

"Для того чтобы начать наземную операцию, израильское правительство должно принять страшное решение: если мы начинаем наземную операцию, то с большой вероятностью мы этих заложников теряем. Это 200 человек, это 200 семей — это для Израиля абсолютно нетерпимый вред. Не могу представить, что правительство на такой шаг решится, хотя вероятно, часть народа Израиля это поддержит. Потому что если мы будем договариваться с террористами, то в конечном итоге заплатим гораздо большую цену", — отметил Цви Зильбер.

Он добавляет, что "права не в том, что Байден не разрешает или что облачная погода – это предположение диванных аналитиков или стремление скрыть тему заложников".

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что США и ЕС уговорили Израиль отложить наземную операцию в Газе, чтобы успеть провести переговоры по освобождению заложников через посредство Катара.

Впрочем, официально Белый дом опроверг якобы слова президента Джо Байдена. Там подчеркнули, что лидер американцев не говорил, что Израиль должен отложить наступление до освобождения заложников.

Читайте также: