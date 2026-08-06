Израиль тайно получил уникальную подлодку INS Drakon: почему к ней приковано внимание разведки РФ

INS Drakon во время заводских испытаний / Фото: Michael Nitz

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В Германии на верфи в городе Киль, судя по всему, состоялась тайная церемония передачи ВМС Израиля новейшей дизель-электрической подводной лодки INS Drakon модернизированного проекта Dolphin II, с таинственной конструкцией.

Как сообщается, после церемонии INS Drakon впервые вышел из порта с поднятым израильским флагом. Уже под этим флагом субмарина должна закончить испытание и отправиться в Израиль. Об этом пишет издание Marine Forum.

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В то же время, издание Defense Express отмечает, что INS Drakon — это настоящий долгострой. Израиль заказал строительство этой подлодки у TKMS еще в 2011 году. Строительство началось уже в следующем 2012 году, спуск на воду произошел уже в 2024 году.

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То есть, строительство INS Drakon от момента закладки до передачи ВМС Израиля длилось целых 14 лет, что действительно немалый срок как для такой дизель-электрической подлодки.

Что интересно, в 2024 году INS Drakon во время испытаний привлек значительное внимание рашистов, направивших на наблюдение за ним сразу два разведывательных корабля. Для понимания насколько это большой ажиотаж — на масштабные морские учения НАТО BALTOPS рашисты отправили только один корабль-разведчик.

Такой большой ажиотаж со стороны РФ относительно INS Drakon может быть вызван таинственной конструкцией этой подлодки. Дело в том, что INS Drakon значительно отличается от других субмаринных проектов Dolphin II.

Ракетоносная субмарина для ВМС Израиля INS Drakon, иллюстративная инфографика от H I Sutton

Эта подлодка получила более длинный корпус, а также подозрительно большую надстройку, которая позволяет предположить, что там могут быть расположены от 2 до 8 пусковых установок под крылатые или баллистические ракеты большой дальности.

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То есть теоретически INS Drakon в дальнейшем может играть важную роль в возможностях ядерного сдерживания Израиля, что, очевидно, должно было бы привлечь внимание рашистов, и любая информация особенно была бы интересна одному из главных союзников Москвы — Ирану.

Эта INS Drakon стала последней шестой субмариной проекта Dolphin II. И вероятно, именно на ней отрабатывались новые решения для будущих подлодок проекта Dakar, строительство первой из которых началось на той же верфи в 2024 году сразу после спуска на воду INS Drakon.

Что касается других характеристик INS Drakon, то она на своем вооружении, помимо возможных вертикальных пусковых установок, имеет 10 торпедных аппаратов, 6 из которых калибра 533-мм и еще 4 калибра 650-мм. Первые предназначены для запуска торпед, в то время как вторые, вероятно, предназначены для запуска крылатых ракет и других типов вооружения.

Сам по себе INS Drakon имеет подводное водоизмещение по разным данным от 2400 до 3000 тонн. Его длина составляет, по оценкам, от 68 до 74 метров, в то время как длина базовых Dolphin II — всего 57,3 метра. Экипаж состоит из 45 человек, максимальная скорость — более 25 узлов (46 км/ч).

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К слову, россияне фактически прекратили использование своих подлодок в море.

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