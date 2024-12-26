Израиль ударил по аэропорту и морскому порту в Йемене: чьи объекты были целями

В четверг, 26 декабря, израильская армия нанесла несколько ударов с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене. Взрывы раздались в международном аэропорту в столице страны и в порту Худейда на Красном море.

Об этом сообщает BBC.

Израильские военные утверждают, что нанесли удары по военным объектам, принадлежащим повстанцам-хуситам, неоднократно атаковавшим Израиль. В сообщении уточнили, что повстанцы использовали эти объекты для контрабанды иранского оружия в регион.

В заявлении ЦАХАЛа отметили, что повстанцы-хуситы являются центральной частью иранской оси террора, а их атаки на международное судоходство и судоходные пути продолжают дестабилизировать регион и мир в целом.

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Израиль нанес удары после того, как на прошлой неделе ракета хуситов ранила нескольких человек в Израиле.

Израильские военные сообщили, что снаряд, выпущенный из Йемена, упал в парк Тель-Авива в субботу утром, добавив, что попытки сбить его не удались.

Военный представитель хуситов заявил, что группа поразила военную цель с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

Израильская служба экстренной медицинской помощи Маген Давид Адом (MDA) сообщила, что оказала помощь 16 людям, получившим легкие ранения осколками стекла от разбитых окон соседних построек. Еще 14 лицам, получившим незначительные травмы, также оказали помощь.

Повстанцы атаковали Израиль с помощью беспилотников и ракет с первых месяцев войны в Газе, начавшейся в октябре 2023 года. С тех пор Израиль наносил периодические ответные удары по повстанцам.

Напомним, ранее израильская армия нанесла удары по оружейным составам сирийской армии в провинциях Тартус и Латакия, где расположены военные базы РФ.

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