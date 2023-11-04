Израиль ударил по целям "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет

Израильские самолеты, танки и артиллерия 4 ноября ударили по террористическим целям " Хезболлы " в ответ на атаки из Ливана.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В ответ на огонь со стороны Ливана в сторону территории Израиля ранее сегодня истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа нанесли удары по террористическим целям "Хезболлы", параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами ЦАХАЛ", — говорится в сообщении.

Под ударом оказалась террористическая инфраструктура, места хранения ракет и военные базы.

За несколько часов до этого ЦАХАЛ зафиксировал несколько запусков ракет из Ливана в сторону территории Израиля.

Также в силах обороны Израиля отметили, что во время проведения наземных операций в Секторе Газы инженерно-технические подразделения создали подъездные пути, очистили территорию от взрывных устройств, обезвредили инфраструктуру террористов и их ячейки, обнаруженные в этом районе.

Кроме того, саперы и пехотинцы обнаруживали и наносили удары по военным объектам, которые использовались для планирования и проведения террористических действий.

Напомним, десятки боевиков "Хезболлы" погибли за три недели военных столкновений на границе с Израилем, ливанская группировка готовится к возможности затяжного конфликта.

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