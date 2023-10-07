Израиль ударил по двум башням в Газе: одно из попаданий вошло в прямой эфир

Конфликт между ХАМАСом и Израилем только обостряется.

Армия обороны Израиля нанесла удар по двум башням в Газе. В частности, поражена Palestine Tower, служившая базой для боевиков.

Попадание попало в прямой эфир Al Jazeera English.

Израиль нанес удары по двум башням в Газе

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Глава Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, при этом подчеркнул, что враг заплатит высокую цену за свои действия".

По состоянию на 16 часов сообщалось о 780 раненых. Более 40 человек погибли. К сожалению, все может ухудшиться.

Все что известно о ситуации в стране – читайте в материале.

Читайте также: