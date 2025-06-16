Израильские самолеты разбомбили здание иранского государственного вещателя в Тегеране

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В Сети появилось видео удара Израиля по штаб-квартире иранского государственного телевидения прямо во время выпуска новостей.

На кадрах видно, как сначала телеведущая что-то эмоционально и воинственно рассказывает зрителю. Как вдруг — в студии потемнело и ведущая резко потеряла свой пыл, решив спасаться бегством. За кадром слышны голоса работников, произносящих лозунг «Аллаху акбар».

Позже Корпус стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана) опубликовал новое фото с ведущей, заверив, что она жива.

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Дата публикации 18:32, 16.06.25 Количество просмотров 89 Израиль ударил по гостелевидению Ирана: момент попал в прямой эфир (видео)

Напомним, что удар по Израилю унес жизни целой семьи из Запорожья.