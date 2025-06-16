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Израиль ударил по гостелевидению Ирана: момент попал в прямой эфир (видео)
Израильский удар прервал трансляцию государственного телевидения Ирана.
В Сети появилось видео удара Израиля по штаб-квартире иранского государственного телевидения прямо во время выпуска новостей.
На кадрах видно, как сначала телеведущая что-то эмоционально и воинственно рассказывает зрителю. Как вдруг — в студии потемнело и ведущая резко потеряла свой пыл, решив спасаться бегством. За кадром слышны голоса работников, произносящих лозунг «Аллаху акбар».
Позже Корпус стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана) опубликовал новое фото с ведущей, заверив, что она жива.
Напомним, что удар по Израилю унес жизни целой семьи из Запорожья.