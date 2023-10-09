Израиль ударил по Ливану в ответ на обстрелы: будет ли война между двумя странами

По информации ЦАХАЛа, на территорию Израиля проникли боевики из Ливана. В ответ израильские вертолеты нанесли удары.

Армия обороны Израиля сообщает, что боевые вертолеты наносят новые удары по Ливану.

Об этом передает The Times of Israel.

Эти удары были нанесены после того, как ранее несколько вооруженных лиц проникли на север Израиля из Ливана.

Войска ЦАХАЛа убили нескольких из них, сообщили израильские военные.

По информации издания, шесть человек получили ранения во время столкновений на границе с Ливаном, в том числе один в критическом состоянии, а еще один в тяжелом. Издание не уточняет, были это военные или гражданские.

Жителям северных городов Израиля приказали оставаться в хранилищах

Израильское военное командование военного приказывает жителям 28 городов на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном, оставаться в убежищах до дальнейшего распоряжения из-за опасений ракетных обстрелов на фоне эскалации с Ливаном.

Позиция Ливана

Ливан не желает быть вовлечен в текущий конфликт между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микат, передает CNN.

По его словам, приоритетом ливанского правительства является "поддержка безопасности и стабильности" на юге Ливана.

Премьер Ливана Наджиб Микат / Фото: Фото из социальных сетей

Тем временем командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун встретился в понедельник с командующим миссией ООН в Ливане генерал-майором Арольдо Ласаро, чтобы обсудить ситуацию на южной границе.

Ливан и Израиль считаются враждующими государствами, но перемирие между ними в основном сохраняется после конфликта в 2006 году. В последние годы из Ливана, граничащего с Израилем, было совершено несколько небольших ракетных атак, вызвавших ответные удары со стороны Израиля. Считается, что за ракетными атаками стоят палестинские фракции в Ливане.

Позиция Хезболла

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило от шиитской группировки "Хезболла" заверение, что организация не вступит в боевые действия с Израилем.

"Хезболла" заверила, что не будет вмешиваться в войну, "если Израиль не будет угрожать Ливану".

Кто стоит за нападением по Израилю с территории Ливана

Базирующаяся в секторе Газа палестинская группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за вооруженное проникновение на границе с Ливаном.

Напомним, сегодня, 9 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завил, что Израиль изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа.

В США атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим нападением на евреев после Холокоста.

По данным израильских СМИ, количество погибших израильтян выросло до 800 человек.

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