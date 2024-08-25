Израиль ударил по объектам "Хезболлы": террористы заявили об ответе

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы предотвратить подготовку террористов к запуску ракет и снарядов по израильской территории.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, недавно была обнаружена подготовка "Хезболлы" к ракетным атакам по Израилю. В ответ израильские силы нанесли упреждающие удары по целям в Ливане, откуда планировались атаки на гражданское население Израиля.

Хагари также сообщил, что с 8 октября 2023 года террористы выпустили более 6700 ракет, снарядов и беспилотников по израильским домам и громадам.

По его словам, "Хезболла" продолжает готовиться к дальнейшим обстрелам, включая использование ракет и дронов.

"Мы видим, что "Хезболла" готовится к крупномасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности гражданское население южного Ливана. Мы призываем людей, находящихся в районах активности "Хезболлы", немедленно покинуть эти зоны в целях своей безопасности", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По информации издания Times of Israel, власти Израиля объявили в стране режим "особой ситуации" на 48 часов.

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщил, что движение "Хезболла" выпустило в направлении Израиля более 70 ракет.

Что предшествовало

Ситуация на Ближнем Востоке сильно обострилась в прошлом месяце. 13 июля Израиль ударил по Сектору Газа, ликвидировав командира бригады ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнисе.

Израиль утверждает, что ударил по месту базирования командиров ХАМАС. В Газе заявили о 71 погибшем, а также командире военного крыла группировки Мухаммада Дейфа.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Он являлся главным организатором нападения 7 октября.

27 июля "Хезболла" ударила по футбольному полю с детьми в Израиле: 10 человек погибли, десятки ранены.

Израиль атаковал Бейрут в ответ на удар "Хезболлы", из-за которого погибли дети.

А 31 июля в Тегеране (Иран) убили лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Ханию, приехавшего на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет Израиль, однако официально Израиль этого не комментировал.

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