Израиль ударил по объектам ПВО и ракетным комплексам в Тегеране: детали

Атака на Иран. / © Associated Press

В пятницу, 3 апреля, израильские военные нанесли удары по военным объектам в Иране. В частности, атака была совершена по месту, где хранились баллистические ракеты.

Об этом заявила Армия обороны Израиля, сообщили Al Jazeera и The Times of Israel.

Отмечается, что израильские воздушные силы нанесли удары по «объектам противовоздушной обороны режима». В частности, один, что из пораженных пунктов принадлежит Корпусу стражей исламской революции, «где хранились ракеты, предназначенные для поражения самолетов».

Воздушные силы также атаковали военный объект Ирана, отвечавший за охрану «исследовательских и разработочных объектов оружия иранского террористического режима»

Израильтяне утверждают, что были поражены объекты производства оружия, исследований и разработок.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своего обращения к народу пригрозил Ирану «чрезвычайно сильными» ударами. По его словам, произойдет это в ближайшие две-три недели, если Тегеран не захочет выйти на договоренности.

В свою очередь, спикер иранского Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» пообещал врагам «более сокрушительные» атаки. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока США и Израиль не столкнутся с «унижением, позором, долгой жалостью и окончательной капитуляцией».

