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Израиль ударил по одной из главных военных авиабаз Сирии, которую использует Россия

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Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Израиль ударил по одной из главных военных авиабаз Сирии, которую использует Россия

Израиль ударил по одной из главных военных авиабаз Сирии, которую использует Россия/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Сирийская армия заявила, что Израиль ударил по средиземноморскому портовому городу Тартус (Сирия). Также была атакована одна из главных военных авиабаз страны, используемая Россией.

Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тарту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Отмечается, что последний удар также нанесен рядом с военной базой в южной части Хаммы, военным аэропортом Шуайрат к юго-востоку от центральной провинции Хомс. Эта база — одна из главных военно-воздушных баз страны, которую Россия укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев.

Удары были нанесены вблизи единственной средиземноморской базы российского флота в порту Тартус, где стоят русские военные корабли. Кроме того, поблизости расположена также российская авиабаза Хмеймим.

Израильские и региональные военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедление усиления Ирана в Сирии.

Отмечается, что вмешательство России на стороне Ирана помогло переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара аль-Асада в продолжающемся более десяти лет конфликте в стране.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

В июне этого года украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство этой страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией на фоне масштабной агрессии, которую ведет Кремль против Украины, где проживает значительная еврейская община.

Позже Украина и Израиль вообще оказались на грани дипломатического скандала, в частности из-за отсутствия военной помощи, несмотря на участие представителя страны в заседаниях в формате Рамштайн.

В Украине выдвинули предложение отменить безвизовый въезд для граждан Израиля, а представителю этой страны запретить присутствие на "Рамштайнах". Такая инициатива появилась после нежелания Тель-Авива помогать Украине оружием, а также недружественное отношение к украинским беженцам в этой стране, для которых прекратили программу медицинского страхования.

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Дата публикации
Просмотры
739
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