Израиль ударил по одной из главных военных авиабаз Сирии, которую использует Россия

Сирийская армия заявила, что Израиль ударил по средиземноморскому портовому городу Тартус (Сирия). Также была атакована одна из главных военных авиабаз страны, используемая Россией.

Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тарту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Отмечается, что последний удар также нанесен рядом с военной базой в южной части Хаммы, военным аэропортом Шуайрат к юго-востоку от центральной провинции Хомс. Эта база — одна из главных военно-воздушных баз страны, которую Россия укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев.

Удары были нанесены вблизи единственной средиземноморской базы российского флота в порту Тартус, где стоят русские военные корабли. Кроме того, поблизости расположена также российская авиабаза Хмеймим.

Израильские и региональные военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедление усиления Ирана в Сирии.

Отмечается, что вмешательство России на стороне Ирана помогло переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара аль-Асада в продолжающемся более десяти лет конфликте в стране.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

В июне этого года украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство этой страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией на фоне масштабной агрессии, которую ведет Кремль против Украины, где проживает значительная еврейская община.

Позже Украина и Израиль вообще оказались на грани дипломатического скандала, в частности из-за отсутствия военной помощи, несмотря на участие представителя страны в заседаниях в формате Рамштайн.

В Украине выдвинули предложение отменить безвизовый въезд для граждан Израиля, а представителю этой страны запретить присутствие на "Рамштайнах". Такая инициатива появилась после нежелания Тель-Авива помогать Украине оружием, а также недружественное отношение к украинским беженцам в этой стране, для которых прекратили программу медицинского страхования.

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