Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа, десятки погибших — WP

Во время израильской атаки на Сектор Газы погибли десятки эвакуированных людей и более 200 ранены.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины в Cекторе Газа.

В ведомстве отметили, что вдоль дороги Салах Аль-Дин разбросаны тела, в том числе несколько маленьких детей. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный дым.

Напомним:

7 октября ХАМАС вторгся на территорию Израиля. Израиль в ответ начал бомбардировку Сектора Газа. С израильской стороны, по меньшей мере, 1300 погибших, с палестинской — почти 1500. ООН заявляла о многочисленных нарушениях прав человека с обеих сторон.

Израиль продолжает авиаатаки. ХАМАС отказывается от переговоров по обмену заложниками. Среди погибших в Израиле семеро украинцев.

Накануне Израиль отдал приказ жителям северной части Сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов. Это вызвало негодование в ООН.

Армия обороны Израиля сообщила, что пехота и танки вошли на территорию сектора Газа. Это осуществляется в пределах "локальных рейдов", чтобы очистить территорию от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

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