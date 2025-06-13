Израиль ударил по ядерным объектам Ирана: помогут ли Тегерану его «друзья» и ждет ли Ближний Восток

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В операции «Восходящий лев», которая, по словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, будет продолжаться столько, сколько потребуется, уже было задействовано 200 истребителей. Первая серия ударов началась в ночь на пятницу, 13 июня, и продолжалась до самого утра. По словам спикера Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, по всему Ирану поражено более 100 целей, сброшено более 330 различных боеприпасов.

Нетаньяху, говоря об «решающем моменте в истории Израиля», подчеркнул, что поражен главный иранский ядерный объект по обогащению урана в Натанге. Как пишет The Times of Israel, ссылаясь на оценки военных, до этих израильских ударов у Тегерана было достаточно обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. Хотя Нетаньяху в пятницу, 13 июня, в утреннем видеообращении говорил, что за год или даже месяцы Иран может произвести 9 ядерных бомб, а также 10 тыс. баллистических ракет за три года, которые может потом даже передать своим террористическим прокси.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже подтвердил удар по ядерному объекту в Натанге. Погибли также не менее шести иранских физиков-ядерщиков, близкий советник иранского лидера Али Шамхани, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Хоссейн Салами (считавшийся одним из самых влиятельных военных в Иране) и начальник штаба ЗС Ирана Домам-Играм Али Рашид. Всего, по последним данным, погибли 20 иранских командиров.

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Еще утром, 13 июня, Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю в ответ. Ожидается также массированный ракетный обстрел. Нетаньяху уже предупредил жителей Израиля, что им, возможно, придется оставаться в бомбоубежищах гораздо дольше обычного, поэтому нужно запастись всем необходимым — едой, одеждой и т.д. Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах Израиля нанести удары по ядерным и ракетным объектам Ирана, добавив, что США готовы защищать свои силы на Ближнем Востоке и помочь Израилю в случае ответных ударов. Собственно отражать иранские контратаки уже помогают и британские ВВС.

Однако главный вопрос до сих пор остается без ответа: станут ли израильские удары по ядерным объектам Ирана началом большой войны на Ближнем Востоке? Бросятся ли на помощь Ирана его «друзья» — Россия и Китай? Если да, какие риски это несет Украине? Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Поражение ядерных объектов: имеет ли Израиль соответствующее оружие

Израиль заранее закрыл свое воздушное пространство, а по стране сработали сигналы тревоги. На свои мобильные телефоны люди получили уведомления по поводу ожидаемой контратаки Ирана, поэтому всех попросили оставаться в безопасных местах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение, а Нетаньяху созвал заседание своего кабинета. Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что военные мобилизуют десятки тысяч солдат и готовятся к отражению возможной атаки по всей линии своей границы.

Одновременно с масштабными авиаударами ВВС Израиля Моссад провел тайные диверсионные операции в тылу Ирана против его систем ПВО и ракетных объектов. Сегодня нельзя точно сказать, где и что именно повреждено. На оценку израильских ударов по иранским ракетным, ядерным и другим объектам понадобятся дни или недели. Точно известно, и это подтвердило МАГАТЭ об ударе по главному ядерному объекту Ирана в Натанге, где Тегеран производил подавляющее большинство своего ядерного топлива. Что касается еще одного ядерного объекта Фордоу, спрятанного глубоко под горой, МАГАТЭ не подтверждает его впечатление.

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Кроме того, как сообщает CNN, ссылаясь на военных экспертов, Иран годами укреплял свои ядерные объекты. Некоторые из них находятся под землей. К примеру, Фордоу расположен на глубине около 800 м. Ядерный объект по обогащению урана в Натанге тоже находится на глубине около 450 м и защищен высокоармированным бетоном. Подземные ядерные объекты Тегерана соединены тоннелями с поворотами на 90 градусов. По словам экспертов, крылатые ракеты не могут развернуться на 90 градусов. Поэтому для впечатления объектов такой сложности нужны целые серии воздушных атак вместе с, наверное, работой Моссада «на земле». К тому же, западные СМИ, ссылаясь на американских чиновников, неоднократно сообщали, что у Израиля нет соответствующего оружия, которое могло бы пробить подземные бункеры.

Вдобавок, как пишет The New York Times, в 2010 году США и Израиль (хотя они никогда это не подтверждали) уже предпринимали попытку уничтожить иранскую ядерную программу.

«Это была кибератака (Вашингтон и Тель-Авив разработали компьютерный вирус Stuxnet, а сама спецоперация называлась „Олимпийские игры — Ред.), которая внедрила вредоносное программное обеспечение в иранскую ядерную систему и уничтожила центрифуги. Но в целом это замедлило развитие иранской никогда“, — пишет NYT.

Замирение не помогло: Иран понимает только силу

Позже в пятницу, 13 июня, спикер Армии обороны Израиля Эффи Дефрин сообщил, что удары ЦАХАЛ нанесли серьезный ущерб подземному ядерному объекту в Натанге. Израиль также нанес удар по военному аэропорту в северо-западном иранском городе Тебриз, по окрестностям Тегерана и другим объектам. Иранские прокси — террористические группировки ХАМАС и Хезболла — до сих пор ничего не сказали о каком-либо военном ответе Израиля. Однако ничего удивительного в этом нет, ведь за эти более двух лет после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, Израилю вместе с союзниками удалось существенно ослабить иранские прокси.

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«Друзья» Ирана — Россия и Китай — осудили израильские удары по иранским ракетным, ядерным и другим объектам. Представитель МИД КНР, а Китай покупает подсанкционную иранскую нефть, Линь Цзянь заявил, что Пекин «глубоко озабочен ударом Израиля по Ирану и выступает против нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана». МИД РФ оконфузился еще больше. Свое заявление о «неспровоцированных военных ударах по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам…», российское ведомство сопровождало фотографией украинского Мариуполя после российских бомбардировок.

Достаточно жесткое сообщение в своей соцсети Truth Social позже после своих предварительных заявлений сделал и Дональд Трамп. Он дописал, что давал Ирану шанс по шансу заключить новое ядерное соглашение, предупреждая, что будет гораздо хуже.

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии высказывались смело, но они не знали, что произойдет. Все они сейчас мертвы, и будет только ужаснее. Следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Просто сделайте это, пока не поздно», — обратился к Тегерану президент США.

Однако Трамп, однажды пригрозивший Тегерану «невиданными бомбардировками», и его администрация не всегда говорили с Ираном с позиции силы. ТСН.ua уже писал, что как и о войне России против Украины, так и о войне Израиля с иранским прокси ХАМАС, Трамп тоже заявлял, что «это не наша война». На свой второй президентский срок Дональд Трамп заходил по крайней мере с двумя внешнеполитическими победами, которые ему обеспечил Джо Байден: более жесткими санкциями против России, обрушившими рубль до самого низкого с начала полномасштабного вторжения 2022 года, и перемирием между Израилем и ХАМ. О прекращении огня, как и об освобождении заложников, в регион ездил договариваться уже известный украинцам Стив Виткофф.

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Свои «посреднические» услуги по договоренностям с Ираном Трампу предлагал и Путин. В частности, 4 июня во время последнего телефонного разговора с главой Кремля президент США опубликовал пост на Truth Social, где, среди прочего, отметил: «Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь быстро завершить этот вопрос». Однако ни это, ни миротворческие потуги уже известного спецпосланника Трама по Ближнему Востоку и личным контактам с Путиным Стива Виткоффа, ни прямые сепаратные переговоры США с ХАМАСом не принесли результатов.

Что будет дальше: последствия для Ближнего Востока и Украины

Нельзя сказать, что массированные удары Израиля по ядерным объектам Ирана стали неожиданностью. Об этом говорили за последние два месяца, а западные СМИ соревновались в оценках, когда именно это может произойти. Не секрет также и то, что Трамп хочет заключить с Ираном новое соглашение, которое похоронит ядерную программу Тегерана. В идеале она должна быть лучше соглашения Обамы 2015 года, из которого Трамп вышел, как только пересек порог Белого дома во время своего первого президентского срока.

В течение длительного времени в администрации Трампа подчеркивали, что новое соглашение должно остановить не только иранскую ядерную программу, но и программу баллистических ракет (которую ближневосточные союзники США видят как угрозу своей безопасности) и поддержку Тегераном его прокси ХАМАСа и Хезболлы. Это было официальной позицией Вашингтона во время первого президентства Трампа в дополнение к прекращению стремлений Ирана уничтожить Израиль, эскалации конфликта в Йемене и препятствования свободному судоходству в Красном море и Персидском заливе.

В то же время, еще в апреле этого года подавляющее большинство американских и европейских аналитиков обращали внимание на изменение подхода администрации Трампа к Ирану, которое следовало из официальных комментариев Стива Виткоффа. После переговоров в Омане в апреле этого года он не упомянул об ультиматуме США в адрес Ирана полностью прекратить его ядерную программу, отметив лишь, что Тегерану не нужно обогащать уран более 3,7%, что, к слову, было позицией и Обамы в 2015-м. Сейчас, как видим, позиция Белого дома снова изменилась: США подталкивают Иран к заключению соглашения с позиции силы.

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Сегодня всех интересует один вопрос: могут ли удары Израиля по ядерным объектам Ирана привести к большой войне на Ближнем Востоке? Все западные эксперты сходятся во мнении, что месть со стороны Ирана еще впереди. Однако вряд ли Тегеран будет атаковать, например, американские военные базы в регионе. Причина проста — Израиль удачно уничтожил иранское ПВО. Поэтому последующие израильские удары, а они обязательно будут, еще больше ослабят Тегеран, который уже не в силах поддерживать свои террористические прокси.

«На этом этапе Иран, вероятно, сосредоточится на ударах по Израилю таким образом, чтобы перегрузить израильскую ПВО. К тому же, убийства иранских чиновников могут сигнализировать о том, что следующим может стать верховный лидер Ирана. И это в корне изменит игру. Плюс, Иран, возможно, захочет использовать другие ближневосточные страны, чтобы заставить США оказывать давление на Нетаньяху. Иран хочет оставить открытой дверь для дипломатии из США. Если Иран начнет атаковать американские базы, это фактически закроет двери для этих дипломатических усилий», — считает заместитель директора программы ECFR на Ближнем Востоке и Северной Африке Элли Геранмайе.

Действительно, в это воскресенье, 15 июня, должен был состояться уже шестой раунд переговоров между Стивом Виткоффом и иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи в Омане. Однако после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана Тегеран отменил эту встречу. Многие сначала предполагали, что все же администрация Трампа, дав зеленый свет Израилю для этих ударов, начала действовать по Ирану с позиции силы. Однако впоследствии многие американские СМИ написали, что Израиль не доверяет попыткам США заключить соглашение с Ираном, которое могло бы действительно лишить Тегеран ядерных амбиций, поэтому действовал по своему усмотрению.

Тем не менее, эти публикации в американской прессе также могут свидетельствовать о попытке администрации Трампа публично дистанцироваться от ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. «шахедов», которые должна была получить Украина, на Ближний Восток.

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Дата публикации 12:24, 13.06.25 Количество просмотров 74 Израиль нанес удары по ядерным военным объектам Ирана - что было дальше? Трамп все знал?