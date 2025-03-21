Израиль угрожает аннексировать часть Сектора Газа: в чем причина

Министр обороны предупредил, что Израиль "интенсифицирует" свою военную кампанию против ХАМАС.

Израиль угрожает аннексировать часть сектора Газа, если ХАМАС откажется освободить заложников, которых он все еще удерживает.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление израильского министра обороны Исраэля Каца.

Глава оборонного ведомства заявил, что поручил Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы Сектора Газа, расширив "зону безопасности" путем "постоянного удержания территории Израилем". В то же время, изданы приказы об эвакуации палестинских гражданских из этих районов.

"Пока ХАМАС будет продолжать отказываться [освободить заложников], он будет терять все больше и больше земли, которая будет присоедина к Израилю", — пригрозил Кац.

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Министр обороны также предупредил, что Израиль "интенсифицирует" свою военную кампанию против ХАМАСа, в том числе "путем расширения наземных маневров, пока заложники не будут освобождены и ХАМАС не потерпит поражение".

Он добавил, что Израиль будет использовать "все военное и гражданское давление, включая эвакуацию населения Газы на юг и выполнение плана президента США Дональда Трампа по добровольному переселению жителей Газы".

Напомним, в среду, 19 марта, Армия обороны Израиля возобновила наземные операции в центральной и южной части Сектора Газа.

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