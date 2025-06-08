Израиль угрожает применить "все средства" против судна с Гретой Тунберг, которое направляется в Сектор Газа

Судно «Мадлин» с Гретой Тунберг / © Associated Press

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Министр обороны Израиля пригрозил «применить все необходимые средства», чтобы помешать гуманитарному судну с Гретой Тунберг добраться до Сектора Газа.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение Израэля Каца в сети Х.

22-летняя климатическая активистка является одной из десятка активистов на борту судна «Мадлин», которое в минувшее воскресенье отправилось из Сицилии с миссией, направленной на прорыв морской блокады Израиля.

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Активисты заявили, что планируют добраться до территориальных вод Газы уже в воскресенье, 8 июня, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Израильский министр обороны предостерег активистов, что он поручил Армии обороны Израиля не допустить, чтобы судно достигло берега, и «применить все необходимые средства».

Обращаясь к Тунберг и другим активистам, он сказал: «Вам следует повернуть назад, ибо вы не достигнете Газы».

«Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я четко говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или помочь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше». — говорится в сообщении.

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На судне вместе с Гретой Тунберг присутствует также Рима Хассан, депутат Европейского парламента от Франции палестинского происхождения. Ей запретили въезд в Израиль из-за ее несогласия с политикой Израиля в отношении палестинцев.

Напомним, ранее в прошлом месяце израильские солдаты по ошибке осуществили предупредительные выстрелы по дипломатам, представляющим страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны.