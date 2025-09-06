Израиль уничтожил 15-этажное здание в Газе

Уничтожение здания в Газе

Военные ЦАХАЛ разрушили жилищный комплекс в городе Газа. Как утверждает израильская сторона, его использовала группировка ХАМАС.

Об этом сообщает Bild.

Израильская армия уничтожила 15-этажное здание в Газе

Подробности

В пятницу, 5 сентября, несколько израильских ракет попали в нижнюю часть небоскреба Муштаха в городе Газа. Кадры обрушения 15-этажного здания появились в Сети.

Министр обороны Израиля Израэль Кац ранее обещал активизацию сделок в городе.

«Если дверь откроется, она больше не закроется, и активность Армии обороны Израиля будет расти — пока убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля по прекращению войны», — сказал Кац.

Ранее Израиль призвал жителей Газы убегать на юг.

Израильские военные 6 сентября призвали палестинских жителей города Газа на севере территории эвакуироваться на юг анклава. ЦАХАЛ осуществляет наступление на пригород Газы в рамках планов по его захвату.

Как известно, израильские войска уже несколько недель совершают наступление на пригород этого северного города после этого. Еще раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал захватить его. Газа, по мнению Тель-Авива, является средоточием и опорой ХАМАС, поэтому его увлечение необходимо для победы над палестинскими исламистскими боевиками.