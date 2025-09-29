ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
925
Время на прочтение
1 мин

Израиль уничтожил 16-этажную башню Mecca Tower в Газе

Военные ЦАХАЛ нанесли прицельный удар по зданию в Газе, и он едва не мгновенно упал.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Уничтоженное здание в Газе

Уничтоженное здание в Газиог

Израиль уничтожил 16-этажную башню Mecca Tower в Газе. Это было самое высокое здание в городе.

Об этом сообщает Ynetnews.

Подробности

В воскресенье, 28 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по 16-этажной башне в районе Таль-аль-Хава. Израильская сторона заявила, что небоскреб используется боевиками ХАМАСа.

Почти одновременно Армия обороны Израиля нанесла удар по принадлежащим «Хезболле» складам оружия в селе Кафр-аль-Джармак на юге Ливана. Взрывы были слышны по всему северному Израилю.

Как известно, в настоящее время Армия обороны Израиля контролирует уже более половины Газа и ежедневно уничтожает там более 140 целей.

Ранее израильская армия приступила к наземной операции с целью захвата города Газа.

Военные призвали около миллиона жителей покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны". По сообщениям, около 300 тысяч человек уже уехали. После массированных бомбардировок в город вошли танки.

В США поддержали решение правительства, но подчеркнули, что операция должна быть как можно короче.

Дата публикации
Количество просмотров
925
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie