Уничтоженное здание в Газиог

Реклама

Израиль уничтожил 16-этажную башню Mecca Tower в Газе. Это было самое высокое здание в городе.

Об этом сообщает Ynetnews.

Дата публикации 10:10, 29.09.25 Количество просмотров 29 В Газе уничтожена 16-этажная башня Mecca Tower

Подробности

В воскресенье, 28 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по 16-этажной башне в районе Таль-аль-Хава. Израильская сторона заявила, что небоскреб используется боевиками ХАМАСа.

Реклама

Почти одновременно Армия обороны Израиля нанесла удар по принадлежащим «Хезболле» складам оружия в селе Кафр-аль-Джармак на юге Ливана. Взрывы были слышны по всему северному Израилю.

Как известно, в настоящее время Армия обороны Израиля контролирует уже более половины Газа и ежедневно уничтожает там более 140 целей.

Ранее израильская армия приступила к наземной операции с целью захвата города Газа.

Военные призвали около миллиона жителей покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны". По сообщениям, около 300 тысяч человек уже уехали. После массированных бомбардировок в город вошли танки.

Реклама

В США поддержали решение правительства, но подчеркнули, что операция должна быть как можно короче.