Израиль уничтожил 16-этажную башню Mecca Tower в Газе
Военные ЦАХАЛ нанесли прицельный удар по зданию в Газе, и он едва не мгновенно упал.
Израиль уничтожил 16-этажную башню Mecca Tower в Газе. Это было самое высокое здание в городе.
Об этом сообщает Ynetnews.
Подробности
В воскресенье, 28 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по 16-этажной башне в районе Таль-аль-Хава. Израильская сторона заявила, что небоскреб используется боевиками ХАМАСа.
Почти одновременно Армия обороны Израиля нанесла удар по принадлежащим «Хезболле» складам оружия в селе Кафр-аль-Джармак на юге Ливана. Взрывы были слышны по всему северному Израилю.
Как известно, в настоящее время Армия обороны Израиля контролирует уже более половины Газа и ежедневно уничтожает там более 140 целей.
Ранее израильская армия приступила к наземной операции с целью захвата города Газа.
Военные призвали около миллиона жителей покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны". По сообщениям, около 300 тысяч человек уже уехали. После массированных бомбардировок в город вошли танки.
В США поддержали решение правительства, но подчеркнули, что операция должна быть как можно короче.