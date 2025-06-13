Израиль уничтожил иранскую ПВО: почему это даже важнее атаки на ядерные объекты

Израильские военные самолеты, которые нанесли удары по Ирану 13 июня

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В рамках операции «Восходящий лев» Израиль поразил не только ядерные объекты Ирана, но и «зачистил» противовоздушную оборону страны. Это открыло путь к методичному уничтожению иранских военных и промышленных объектов.

Об этом пишет издание Defense Express

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что в рамках операции «Восходящий лев» ей удалось вывести из строя иранскую систему ПВО. И это имеет даже большее значение, чем удары по ядерным объектам Ирана и ликвидация руководителей ядерной программы.

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Аналитики объяснили, что ранее технически воздушные силы Израиля могли наносить высокоточные удары по Ирану. Так, например в октябре 2024 года израильские войска нанесли удары ракетами Rocks и Air Lora и поразили целый ряд ракетных объектов Ирана на расстоянии до 550 км вглубь его территории от границы с Ираком. Но теперь ЦАХАЛ заявил, что уничтожил десятки радиолокационных станций и пусковых установок на западе Ирана, что «расширило свободу действий воздушных сил».

В Сети было опубликовано видео с эпизодом поражения иранского ЗРК Raad — комплекса средней дальности на основе «Бук-М2». Он был создан при непосредственной помощи РФ и производится в Иране.

Дата публикации 13:38, 13.06.25 Количество просмотров 10 Израиль атаковал иранскую ПВО: видео поражения

«И может показаться, что по сравнению с точечными ударами по иранским ядерным объектам, которые очень углублены и защищены, это уже дополнительное достижение. Но как раз несколько наоборот. Без системы противовоздушной обороны у Ирана нет возможности защитить свои критические военные объекты. А Израиль приближается к возможности господства в иранском небе с возможностью атаки целей обычными боеприпасами, а не дорогостоящими аэробаллистическими ракетами», — объяснили аналитики.

Отмечается, что разрушение иранской системы ПВО дает Израилю возможность не устраивать разовые акции, а методично уничтожать военно-промышленный комплекс этой страны. Более того, становится возможной «охота» на иранские пусковые установки баллистических ракет и других дальнобойных средств поражения. И ЦАХАЛ это уже демонстрирует.

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На фото и видео с задействованными в ударах по Ирану израильскими самолетами видно, что они вооружены высокоточными бомбами. Применение этих бомб требует либо максимального приближения к вражеской системе ПВО (для планировочных SDB) или вообще нахождения почти над целью, как в случае с JDAM.

Израильские военные самолеты, которые нанесли удары по Ирану 13 июня

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев», нанеся превентивные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Были задействованы более 200 самолетов в пяти волнах ударов и использовано более 330 боеприпасов. Причина — приближение Ирана к созданию ядерного оружия.

В ответ на ночную атаку Тегеран запустил по израильской территории более 100 ударных беспилотников.

Министр обороны Исраэль Кац объявил особое чрезвычайное положение по всей стране из-за операции против Ирана.

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