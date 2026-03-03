Израиль уничтожил один из самых защищенных объектов Ирана: ликвидирован командный штаб

Атака на Иран / © Associated Press

В ночь на 3 марта комплекс руководства иранского режима — центральный штаб — был уничтожен. Ликвидированы его лидеры.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Израильские военные подчеркивают, что этот командный штаб был одним из самых защищенных объектов в Иране и «охватывает многие улицы в самом сердце Тегерана».

Военные сообщают, что на президентскую резиденцию и здание, где находится Высший совет национальной безопасности, были сброшены «многочисленные боеприпасы».

«Комплекс, в котором размещался высший руководящий орган режима, был уничтожен Армией обороны Израиля в течение ночи на основе точной развединформации. Лидеры этого террористического режима и штаб, где они находились, были уничтожены», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля «бомбардировала важнейший командный центр» в Тегеране / Фото: IDF

Авиаудары в Бейруте

Израильские военные заявили, что недавно нанесли удар по «нескольким террористам „Хезболлы“» в Бейруте, пишет Sky News. Среди целей, по которым были нанесены удары, — пункты связи, которые использовались боевиками. Отмечается, что активы «Хезболлы» действовали «под прикрытием гражданских лиц».

Уничтожение лидеров Ирана

В ходе атаки 28 февраля ракеты атаковали дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб. В ночь на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов.

Также было ликвидированы родные аятоллы — его дочь, внук или внучка, а также невестка и зять. Иранское правительство ввело 40-дневный траур.

В ходе атаки под прицелом оказались другие ключевые фигуры военного и разведывательного аппарата Ирана, которые проводили совместное совещание. В частности, Иран подтвердил смерть четырех чиновников. Это начальник штаба вооруженных сил Сейид Абдулрахим Мусави, секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани.