ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
430
Время на прочтение
2 мин

Израиль уничтожил один из самых защищенных объектов Ирана: ликвидирован командный штаб

Армия обороны Израиля «бомбардировала самый важный командный центр» в Тегеране.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Иран.

Атака на Иран / © Associated Press

В ночь на 3 марта комплекс руководства иранского режима — центральный штаб — был уничтожен. Ликвидированы его лидеры.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Израильские военные подчеркивают, что этот командный штаб был одним из самых защищенных объектов в Иране и «охватывает многие улицы в самом сердце Тегерана».

Военные сообщают, что на президентскую резиденцию и здание, где находится Высший совет национальной безопасности, были сброшены «многочисленные боеприпасы».

«Комплекс, в котором размещался высший руководящий орган режима, был уничтожен Армией обороны Израиля в течение ночи на основе точной развединформации. Лидеры этого террористического режима и штаб, где они находились, были уничтожены», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля «бомбардировала важнейший командный центр» в Тегеране / Фото: IDF

Армия обороны Израиля «бомбардировала важнейший командный центр» в Тегеране / Фото: IDF

Авиаудары в Бейруте

Израильские военные заявили, что недавно нанесли удар по «нескольким террористам „Хезболлы“» в Бейруте, пишет Sky News. Среди целей, по которым были нанесены удары, — пункты связи, которые использовались боевиками. Отмечается, что активы «Хезболлы» действовали «под прикрытием гражданских лиц».

Уничтожение лидеров Ирана

В ходе атаки 28 февраля ракеты атаковали дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб. В ночь на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов.

Также было ликвидированы родные аятоллы — его дочь, внук или внучка, а также невестка и зять. Иранское правительство ввело 40-дневный траур.

В ходе атаки под прицелом оказались другие ключевые фигуры военного и разведывательного аппарата Ирана, которые проводили совместное совещание. В частности, Иран подтвердил смерть четырех чиновников. Это начальник штаба вооруженных сил Сейид Абдулрахим Мусави, секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Дата публикации
Количество просмотров
430
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie