Удары в Бейруте. / © Associated Press

Израиль уничтожил в Бейруте племянника и правую руку лидера Хезболлы Наима Кассема — Али Юсуфа Харши. Он погиб в результате ночного авиаудара по столице Ливана.

Об этом заявила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.

«Харши был близким соратником и личным советником Наима Кассема, а также играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности его офиса», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Али Юсуф Харши стал мишенью ударов в районе Таллет Хаят в Бейруте, недалеко от опорного пункта группировки «Хезболла Дахия». В результате атаки было частично разрушено многоэтажное здание.

Отмечается, что ночью израильские военные нанесли удар по двум ключевым пунктам пропуска через реку Литани. Эти переправы боевики и командиры Хезболлы использовали для опрокидывания тысяч вооружений, ракет и пусковых установок на юг Ливана.

Кроме того, на юге Ливана были поражены около десяти хранилищ оружия, пусковых установок, командных центров и штаб-квартиры «Хезболлы».

Удары по Ливану

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но отказался распространять это решение на Ливан. То есть, Израиль оставляет за собой право продолжать военные действия на этом направлении. Уже 8 апреля Тель-Авив нанес массированный удар по Бейруте. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США сорвали переговоры еще до старта, ибо не сдержал условия, которые Тегеран определил как основу для урегулирования. Речь идет, в частности, о продолжении атак на Ливан.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Венс назвал «обоснованным недоразумением» реакцию Ирана на удары Израиля по объектам «Хезболлы». Он подчеркнул, что ни Америка, ни Израиль не говорили, что Ливан будет частью соглашения о прекращении огня.