Израиль уничтожил важный объект иранского режима: что известно

Война между Ираном и Израилем / © ТСН.ua

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В среду, 18 июня, Израиль нанес очередной удар по Ирану. Уничтожена штаб-квартира внутренней безопасности иранского режима.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Как отмечается в сообщении, «Торнадо продолжает обрушиваться на Тегеран».

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«Самолеты ВВС только что уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности иранского режима — центральный орган подавления иранского диктатора», — пишет Кац.

Он пообещал, что атаки на символы власти и удары по режиму аятолла будут продолжаться.

Напомним, в Иране пригрозили «полномасштабной войной в регионе». Так, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаэль Багаэ заявил, что возможное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом для эскалации.

Есть предположение, к чему могут прибегнуть Штаты, чтобы урегулировать конфликт между Ираном и Израилем. По данным американских чиновников, Трамп серьезно рассматривал возможность вступления в войну и нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, включая подземный завод в Фордо.

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Также он пригрозил верховному лидеру государства и призвал его к капитуляции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 18 июня, ответил на призыв президента США к капитуляции, подчеркнув, что «умные люди» не будут разговаривать с его страной на языке угроз.