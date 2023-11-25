Израиль вернется к боевым действиям в секторе Газа по окончании перемирия – ЦАХАЛ

После окончания режима прекращения огня с группировкой ХАМАС израильские военные немедленно вернутся к боевым действиям в секторе Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцы Галеви заявил, что военные немедленно вернутся к совершению ударов в секторе Газа, как только прекратится перемирие с ХАМАС.

Галев, разговаривая с военными, отметил, что прекращение огня и соглашение об освобождении заложников не состоялись бы без давления ЦАХАЛ на ХАМАС.

"Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как мы вернем всех заложников, наша моральная обязанность — вернуть их", — сказал он.

Галеви сообщил, что ЦАХАЛ использует паузу в боях, чтобы "научиться, лучше подготовить свои способности, а также немного отдохнуть".

"И сразу после окончания перемирия мы вернемся к атакам на Газу, к маневрам в Газе. Мы будем делать это для того, чтобы ликвидировать ХАМАС. А также для того, чтобы создать большое давление, чтобы как можно быстрее вернуть заложников, всех до последнего .Мы обязаны бороться, а также рисковать своей жизнью, чтобы (граждане Израиля) могли как и раньше жить в безопасности", — добавил Галле.

Напомним, в 7 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно продлится четыре дня.

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