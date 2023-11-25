Израиль вернул первых заложников ХАМАС в рамках перемирия: сколько людей освобождено

В рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Наши силы сопровождают освобожденных заложников, пока они не достанутся своих семей в больницах", – заявили в Армии обороны Израиля.

Командиры ЦАХАЛа и его солдаты поздравляют и обнимают возвращающихся домой заложников.

"Мы продолжим работать вместе с органами обороны для возвращения всех заложников", – добавляют в ЦАХАЛе.

Военные также просят общественность проявить терпение, чувствительность и частную жизнь освобожденных заложников и их близких.

Напомним, в 7 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

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