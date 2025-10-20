- Дата публикации
Израиль возобновил удары по Газе после атаки ХАМАС: погибли по меньшей мере 26 человек
В Израиле заявили о возобновлении режима прекращения огня, но после атаки ХАМАС провели масштабные авиаудары по Газе, в результате которых погибли по меньшей мере 26 человек.
В воскресенье 19 октября израильская армия нанесла серию ударов по целям в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, в результате которой погибли двое израильских солдат. Палестинские медицинские источники сообщают о по меньшей мере 26 погибших, среди которых женщина и ребенок. По словам местных жителей, одна из ракет попала в бывшую школу, где скрывались внутренне перемещенные лица в районе Нусейрат.
После ударов Израиль временно заблокировал поставки гуманитарной помощи в анклав, обвинив ХАМАС в "грубом нарушении" перемирия. Впрочем, как сообщили в израильском блоке безопасности, под давлением США поставки должны возобновить уже в понедельник.
Перемирие, заключенное 10 октября при посредничестве Вашингтона, стало первым за два года активных боевых действий, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях договоренностей. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что дал приказ «жестко отвечать на любые попытки нарушить линию разграничения».
Тем временем вооруженное крыло ХАМАС утверждает, что не нарушало условий соглашения и "не располагает информацией о столкновениях в районе Рафы".
Пункт пропуска в Рафе, через который поступало большинство гуманитарной помощи, остается закрытым. Его открытие Израиль связывает с исполнением ХАМАСом условий безопасности. По данным международных организаций, сотни тысяч гражданских в Газе находятся на грани голода.
В понедельник ожидается визит высокопоставленных чиновников из США в Израиль для переговоров по сохранению перемирия и разблокированию гуманитарных маршрутов.
