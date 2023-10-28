Израиль возвращает своих дипломатов из Турции после "резких заявлений" Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "оккупантом" и обвинил Запад в "резне" в Секторе Газы.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приказал всем израильским дипломатическим представителям вернуться из Турции из-за "резких заявлений" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Haaretz.

По словам Коэна, ответный шаг был сделан, чтобы "пересмотреть израильско-турецкие отношения".

Ранее в субботу президент Турции заявил на массовом пропалестинском митинге в Стамбуле, что "Израиль является оккупантом" и повторил свою позицию о том, что "ХАМАС не является террористической организацией".

"Я повторяю, что ХАМАС не является террористической организацией. Израиль очень обиделся на это. Израиль является оккупантом, Эрдоган говорит четко, потому что Турция вам ничего не должна", — сказал он сотням тысяч сторонников.

Напомним, несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает ХАМАС не террористической организацией, а освободителями.

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