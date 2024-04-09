Израиль впервые применил морской аналог "Железного купола": в чем его особенность

Израиль впервые применил морскую систему противоракетной обороны, чтобы сбить приближающийся со стороны Красного моря беспилотник и вызвал сирены в портовом городе Эйлат, сообщили во вторник, 9 апреля, военные.

Об этом пишет Reuters.

Эйлат был частой мишенью для запусков поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в знак поддержки ХАМАС, палестинской группировки, которая контролирует Газу и также поддерживается Ираном.

Израиль разместил ракетные катера в Красном море после начала войны в Газе, заявили военные. Один из этих ракетных катеров сбил беспилотник с помощью новой системы под названием C-Dome – корабельной версии "Железного купола".

"Ночью, впервые в истории, ракетный корабль-корвет 6-го класса "Саар" ЦАХАЛ успешно перехватил БПЛА, который приблизился с востока и пересек район Эйлатского залива", — сообщили военные.

По словам израильского оборонного подрядчика Рафаэля, система C-Dome использует те же перехватчики, что и наземная система "Железный купол", которая противодействует ракетам и беспилотникам меньшей дальности.

Напомним, армия обороны Израиля ЦАХАЛ 7 апреля объявила о завершении наземной операции в Секторе Газа и выводе войск с юга региона.

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