Израиль впервые с начала войны прекратит огонь в обмен на освобождение заложников

Прекращение огня будет продолжаться четыре дня для освобождения заложников.

В среду, 22 ноября, Кабинет министров Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников, похищенных во время террористической атаки ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Официальный представитель израильского правительства рассказал, что соглашение предусматривает освобождение 50 живых граждан Израиля, преимущественно женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.

"Правительство Израиля стремится вернуть всех похищенных домой. Сегодня вечером (21 ноября – ред.) правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, согласно которому по меньшей мере 50 похищенных – женщин и детей – будут уволены в течение четырех дней, в течение которых будет затишье у боевых Правительство Израиля, Армия обороны Израиля и силы безопасности будут продолжать войну, чтобы вернуть всех похищенных, завершить ликвидацию ХАМАСа и гарантировать, что Газа не восстановит никакой угрозы Государству Израиль", — цитирует издание официальное заявление правительства .

Израиль освободит палестинских женщин и несовершеннолетних

Кроме того, Израиль согласился освободить палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем и разрешить им вернуться в свои дома, преимущественно на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Израиль не назвал конкретной цифры, но ХАМАС заявил о 150 человек. Также Израиль согласился предоставить дополнительное топливо в Газу, а также значительные объемы гуманитарной помощи гражданским.

Несмотря на временное прекращение огня со стороны Израиля, террористическая группировка уточнила, что "наши пальцы останутся на спусковом крючке, а наши "бойцы-победители" останутся на страже, чтобы защитить наш народ и дать отпор оккупации".

По данным израильских СМИ, в году предусматривает увольнение 30 детей и 20 женщин, включая восемь, которые являются матерями некоторых детей, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

В заявлении министерства иностранных дел Катара ранним утром в среду сказано, что переговоры, в результате которых было заключено соглашение, проходили при посредничестве Египта, США и Катара.

Как будет происходить освобождение заложников

По данным издания, сначала ХАМАС должен передать заложников Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ИГ. Затем заложники пройдут первоначальное медицинское освидетельствование властями, а затем будут доставлены в один из пяти медицинских центров в Израиле, чтобы встретиться со своими семьями.

На четвертом этапе медицинские органы и органы обороны вместе определят, могут ли некоторые из заложников пройти дебрифинг. На последнем этапе заложники проходят опрос с представителями службы безопасности, тогда их в конце концов освободят.

Напомним, ранее в Израиле сообщали, что боевики ХАМАСа "умоляют" Израиль о прекращении огня.