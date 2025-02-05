Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека: в чем причина

Глава МИД Израиля посетовал, что Совет ООН по правам человека демонизирует его страну и критикует больше, чем Иран и КНДР.

Израиль вслед за Соединенными Штатами заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

Министр приветствовал решение президента Трампа не участвовать в Совете ООН по правам человека (UNHRC). По словам Саара, Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в Совете по правам человека.

По его мнению, Комиссия ООН по правам человека традиционно защищала нарушителей прав человека.

"Вместо этого получим демонизирует единую демократию на Ближнем Востоке – Израиль. Совет ООН по правам человека сосредоточился на атаках против демократической страны и пропагандирует антисемитизм вместо продвижения прав человека", – жалуется Гидеон Саар.

Министр утверждает, что в Совете по правам человека Израиль является единственной страной, которой посвящен отдельный пункт повестки дня.

"Израиль подвергся более 100 вменяемым резолюциям, более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом – больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Израиль больше не мирится с такой дискриминацией", – подытожил глава МИД Израиля.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал ООН за то, что отчет комиссара ООН по правам человека игнорирует несопоставимые масштабы нарушений по обращению с военнопленными со стороны РФ и Украины.

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