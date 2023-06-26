Израиль вынесет "дипломатический выговор" послу Украины из-за обвинений в сотрудничестве с РФ

В Израиле заявления о том, что им "важно иметь возможность продолжать координацию с РФ для ударов по иранским целям в Сирии".
В Министерстве иностранных дел Израиля отреагировали на обвинения Украины о сотрудничестве страны с государством-агрессором Россией. Поэтому во внешнедипломатическом ведомстве послу Украины в Израиле Евгению Корничуку вынесли "дипломатический выговор".
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Издание пишет, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху "разрекламировал израильскую гуманитарную помощь Украине и сказал, что для его страны важно иметь возможность продолжать координацию с Россией для ударов по иранским целям в Сирии". Журналисты отмечают, что так Нетаньяху объяснил, почему Израиль не оказывает военную помощь Украине.
На это заявление в украинском посольстве отреагировали резко, обвинив правительство Израиля в "пророссийской позиции". Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице украинского дипломатического представительства в Израиле в воскресенье, 25 июня. В частности, в нем говорилось, что Израиль почти не помогает Украине ни гуманитаорно, ни военно на фоне российской агрессии. А также то, что правительство Нетаньяху не вводило санкций против России, а, наоборот, увеличило двустороннюю торговлю в течение последних двух лет.
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