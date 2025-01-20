Израиль выпустил из тюрем почти 100 палестинцев в ответ на освобождение трех израильтянок ХАМАС

Среди освобожденных – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних и 12 мужчин. Все они были осуждены за относительно незначительные правонарушения.

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в ответ на освобождение трех израильтянок ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

Среди освобожденных – 78 жителей Западного берега, освобожденных на контрольно-пропускном пункте Бейтуния у тюрьмы Офер.

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Остальные 12 жителей Восточного Иерусалима были перевезены обратно в город и отпущены в свои дома из тюрьмы "Русский комплекс".

Среди освобожденных – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних парней и 12 мужчин. Они были осуждены за относительно незначительные правонарушения: подстрекательство, отождествление с терроризмом и нарушение общественного порядка.

Отметим, что в течение первого этапа соглашения Израиль должен выпустить из тюрем около 2 тысяч палестинцев.

В воскресенье, 19 января, начало действие соглашения между ХАМАС и Израилем о прекращении огня. В первый день прошел обмен заложниками. Как сообщал ТСН.ua, ХАМАС уволил трех израильтянок – 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штанбер Хаир

Напомним, Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года. В тот же день ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.