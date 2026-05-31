Израиль взорвался после отчета ООН: угрожает разрывом сотрудничества
Израиль получил информацию о включении своих силовых структур в список сторон, подозреваемых в совершении сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.
Израиль может прекратить сотрудничество с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после появления израильских сил безопасности в ежегодном отчете организации по сексуальному насилию в зонах конфликтов.
Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, сообщает The New York Times.
Данон назвал это решение оторванным от реальности и неприемлемым.
Он также обвинил ООН в предвзятости и заявил, что организация не провела должного расследования в отношении выдвинутых обвинений.
«Израиль не соглашается с тем, что его силы поставили в один перечень с боевиками ХАМАС», — заявил дипломат.
В свою очередь спикер ООН Стефан Дюжаррик назвал заявления Израиля символическими и вряд ли повлияющими на сотрудничество сторон.
Он подчеркнул, что ООН продолжит взаимодействие с израильской миссией.
