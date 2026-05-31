Израиль взорвался после отчета ООН: угрожает разрывом сотрудничества

Флаг Израиля

Израиль может прекратить сотрудничество с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после появления израильских сил безопасности в ежегодном отчете организации по сексуальному насилию в зонах конфликтов.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, сообщает The New York Times.

По его словам, Израиль получил информацию о включении своих силовых структур в перечень сторон, подозреваемых в совершении сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.

Данон назвал это решение оторванным от реальности и неприемлемым.

Он также обвинил ООН в предвзятости и заявил, что организация не провела должного расследования в отношении выдвинутых обвинений.

«Израиль не соглашается с тем, что его силы поставили в один перечень с боевиками ХАМАС», — заявил дипломат.

В свою очередь спикер ООН Стефан Дюжаррик назвал заявления Израиля символическими и вряд ли повлияющими на сотрудничество сторон.

Он подчеркнул, что ООН продолжит взаимодействие с израильской миссией.

