Израиль взорвался после отчета ООН: угрожает разрывом сотрудничества

Израиль получил информацию о включении своих силовых структур в список сторон, подозреваемых в совершении сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.

Игорь Бережанский
Флаг Израиля

Израиль может прекратить сотрудничество с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после появления израильских сил безопасности в ежегодном отчете организации по сексуальному насилию в зонах конфликтов.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон, сообщает The New York Times.

По его словам, Израиль получил информацию о включении своих силовых структур в перечень сторон, подозреваемых в совершении сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.

Данон назвал это решение оторванным от реальности и неприемлемым.

Он также обвинил ООН в предвзятости и заявил, что организация не провела должного расследования в отношении выдвинутых обвинений.

«Израиль не соглашается с тем, что его силы поставили в один перечень с боевиками ХАМАС», — заявил дипломат.

В свою очередь спикер ООН Стефан Дюжаррик назвал заявления Израиля символическими и вряд ли повлияющими на сотрудничество сторон.

Он подчеркнул, что ООН продолжит взаимодействие с израильской миссией.

Ранее сообщалось, что Израиль был полностью отстранен администрацией Трампа от переговоров о перемирии с Ираном.

Мы ранее информировали, что Израиль официально расширил военную кампанию на юге Ливана и приказал местным жителям немедленно покинуть дома.

