Израиль за год до нападения знал о планах ХАМАСа: что известно о секретном документе и почему разведка его проигнорировала

Как свидетельствуют документы, электронные письма и интервью, израильские чиновники получили план боевых действий ХАМАС для теракта 7 октября более чем за год до того, как он произошел. Но израильские военные и представители разведки отвергли этот план как желаемый, считая его слишком сложным для исполнения ХАМАСом.

Об этом пишет The New York Times.

"Иерихонская стена"

Приблизительно 40-страничный документ, который израильские власти назвали "Иерихонская стена", пункт за пунктом описывает именно то разрушительное вторжение, которое привело к гибели около 1200 человек.

В переведенном документе, с которым ознакомилась газета The New York Times, не указывалась дата нападения, но описывался методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, включая штаб дивизии.

ХАМАС придерживался этого плана с невероятной точностью. Документ предусматривал шквал ракет в начале атаки, беспилотники для выведения из строя камер наблюдения и автоматических пулеметов вдоль границы, а также массовый наплыв боевиков на территорию Израиля на парапланах, мотоциклах и пешком – и все это произошло 7 октября.

План также содержал подробности о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другой конфиденциальной информации, вызывающей вопрос о том, как ХАМАС собирал разведданные и не было ли утечки информации внутри израильской системы безопасности.

Документ получил широкое распространение среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты определили, что согласно документам и заявлениям официальных лиц атака такого масштаба и с такими амбициями была вне возможностей ХАМАСа. Неизвестно, видел ли этот документ премьер-министр Беньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры.

Какими были намерения ХАМАСа

В прошлом году, вскоре после того, как документ был получен, официальные лица израильской военной дивизии в Газе, отвечающей за защиту границы с Газой, заявили, что намерения ХАМАС были непонятны.

"Пока невозможно определить, был ли план полностью принят и как он будет реализован", — говорится в военной оценке, с которой ознакомилась газета The New York Times.

Затем, в июле, всего за три месяца до нападений, ветеран-аналитик из подразделения 8200, израильской службы радиоразведки, предупредил, что ХАМАС провел интенсивные однодневные учения, похожие на изложенные в плане.

"Это не просто рейд на село"

Но полковник из дивизии в Газе отмахнулся от этих беспокойств, как свидетельствуют зашифрованные электронные письма, с которыми ознакомилась The New York Times.

"Я категорически отрицаю, что этот сценарий вымышлен", — написала аналитика в электронной переписке. По ее словам, учения ХАМАСа полностью соответствуют "содержанию Иерихонской стены".

«Это план, разработанный для начала войны, — добавила она. – Это не просто рейд на село”.

Официальные лица в частных разговорах признают, что если бы военные восприняли эти предупреждения серьезно и перенаправили значительные подкрепления на юг, где атаковал ХАМАС, Израиль мог бы ослабить атаки или, возможно, даже предотвратить их.

Израильские военные оказались неготовы

Израильские военные оказались неготовыми, когда террористы “потекли” из Сектора Газы. Это был самый смертоносный день в истории Израиля.

Израильские силовики уже признали, что не смогли защитить страну, и ожидается, что правительство соберет комиссию по изучению событий, предшествовавших нападениям. Документ "Стена в Иерихоне" раскрывает многолетний каскад ошибок, которые привели к тому, что официальные лица считают наибольшим провалом израильской разведки со времен неожиданной атаки, повлекшей арабо-израильскую войну 1973 года.

В основе всех этих неудач лежало единственное, фатально ошибочное убеждение, что ХАМАС не имеет возможности атаковать и не решится на это. Это убеждение настолько укоренилось в израильском правительстве, что оно игнорировало доказательства противоположного.

Израильские военные и Агентство безопасности Израиля, отвечающее за борьбу с терроризмом в Газе, отказались от комментариев.

О чем говорилось в документе

Чиновники не сказали, как они получили документ об "Иерихонской стене", но он был среди нескольких версий планов атак, собранных в течение многих лет. В меморандуме Министерства обороны от 2016 года, с которым ознакомилось издание The New York Times, например, говорится: "Хамас намерен перенести следующее противостояние на израильскую территорию".

"Такая атака, скорее всего, будет включать захват заложников и "оккупацию израильской общины (и, возможно, даже нескольких общин)", — говорится в меморандуме.

Документ "Иерихонская стена", названный так в честь древних укреплений на современном Западном берегу реки Иордан, был еще более откровенен. В нем подробно описаны ракетные обстрелы, которые должны были отвлечь израильских солдат и заставить их поспешно спрятаться в бункеры, а также беспилотники, которые должны были вывести из строя тщательно продуманные меры безопасности вдоль разделяющего Израиль и Газу пограничного забора.

После этого боевики ХАМАСа прорвались бы через 60 точек в стене и штурмом пересекли бы границу с Израилем. Документ начинается с цитаты из Корана : Заходите к ним через ворота. Когда вы это сделаете, то обязательно победите”.

Эта же фраза широко используется ХАМАС в своих видеороликах и заявлениях, начиная с 7 октября.

Одной из важнейших целей, изложенных в документе, был захват израильской военной базы в Реиме, где дислоцируется дивизия Газа, ответственная за защиту региона. Также были перечислены другие базы, находившиеся под командованием дивизии.

ХАМАС осуществил эту цель 7 октября, пройдя через Реим и захватив часть базы.

Планы ХАМАСа

Дерзость плана, по словам официальных лиц, позволила его легко недооценить. Все военные пишут планы, которые они никогда не используют, и израильские официальные лица оценили, что даже если ХАМАС вторгнется, он может собрать силы в несколько десятков, а не сотен, которые в конечном итоге атаковали.

Израиль также неправильно понял действия ХАМАС. Группировка вела переговоры о разрешении на работу палестинцев в Израиле, что израильские чиновники восприняли как знак того, что ХАМАС не стремится к войне.

Но ХАМАС разрабатывал планы нападений на протяжении многих лет, и израильские чиновники имели доступ к предварительным итерациям этих планов. То, что могло быть переворотом разведки, превратилось в один из самых плохих просчетов в 75-летней истории Израиля.

В сентябре 2016 года офис министра обороны составил сверхсекретный меморандум на основе более ранней версии плана нападения ХАМАС. В меморандуме, который подписал тогдашний министр обороны Авигдор Либерман, говорилось, что вторжение и захват заложников "приведет к серьезному ущербу сознанию и моральному духу граждан Израиля".

В докладной записке, с которой ознакомилась The New York Times, говорилось, что ХАМАС приобрел современное оружие, GPS-помехи и беспилотники. В нем говорится, что ХАМАС увеличил свою боевую силу до 27 000 человек, пополнив свои ряды на 6 000 человек за два года. ХАМАС надеялся достичь 40 000 человек к 2020 году, говорится в докладной записке.

В прошлом году, после того как Израиль получил документ об "Иерихонской стене", военное подразделение в Газе подготовило собственную разведывательную оценку этого последнего плана вторжения.

ХАМАС "решил спланировать новый рейд, беспрецедентный по своим масштабам", — пишут аналитики в оценке, с которой ознакомилась газета The New York Times. В ней говорится, что ХАМАС намерена провести операцию обмана, за которой последует "широкомасштабный маневр" с целью разгромить дивизию.

Но дивизия Газа называла этот план "компасом". Иными словами, дивизия определила, что Хамас знал, куда он хочет попасть, но еще не прибыл туда.

6 июля 2023 г. ветеран подразделения 8200 написал группе других экспертов по разведке, что десятки командос ХАМАС недавно провели тренировки, за которыми наблюдали высшие командиры ХАМАСа.

Учения включали в себя тренировки по сбитию израильских самолетов и захвату кибуца и военной тренировочной базы, в результате чего погибли все курсанты. Во время учений боевики ХАМАСа использовали ту же фразу из Корана, которая появилась в верхней части плана атаки на "Иерихонскую стену", написала она в электронной переписке, с которой ознакомилась The New York Times.

Аналитик предупреждает, что учения проходили в точном соответствии с планом нападения на "Иерихонскую стену", и что ХАМАС наращивает потенциал для его осуществления.

Полковник из дивизии в Газе поздравил анализ, но сказал, что учения были частью "совершенно вымышленного" сценария, а не свидетельством способности ХАМАС выполнить его.

"Короче говоря, давайте терпеливо ждать", — написал полковник.

Провал израильской разведки

Дискуссия продолжилась, некоторые коллеги поддержали первоначальное заключение аналитика. Вскоре она сослалась на уроки войны 1973 г., в которой сирийская и египетская армии прорвали израильскую оборону. Израильские войска перегруппировались и отразили вторжение, но провал разведки надолго стал уроком для израильских силовиков.

"Мы уже пережили подобный опыт 50 лет назад на южном фронте в связи со казавшимся выдуманным сценарием и история может повториться, если мы не будем осторожны", — написала аналитика своим коллегам.

Несмотря на свою зловещесть, ни одно из этих писем не предполагало, что война неизбежна. Аналитик также не подверг сомнению общепринятое среди израильских разведчиков мнение о том, что Яхья Синвар, лидер ХАМАСа, не заинтересован в войне с Израилем. Но она правильно оценила, что возможности ХАМАС резко возросли. Разрыв между возможным и желаемым значительно сократился.

Неспособность поставить точки над "i" напоминает другой аналитический провал более двух десятилетий назад, когда американские власти также имели многочисленные признаки того, что террористическая группировка "Аль-Каида" готовила нападение. Атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года были в значительной степени провалом анализа и воображения, пришла к выводу правительственная комиссия.

"Провал израильской разведки 7 октября все больше напоминает наш теракт 11 сентября", — сказал Тед Сингер, недавно уволенный высокопоставленный сотрудник ЦРУ, много работавший на Ближнем Востоке. "Этот провал станет пробелом в анализе, который должен нарисовать убедительную картину для военного и политического руководства, что ХАМАС намеревался осуществить атаку именно тогда, когда он ее осуществил".

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