Израиль захватил судно, на котором Грета Тунберг плыла в Сектор Газа

Активисты с судна Madlee

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Израильский флот остановил и взял на буксир судно Madlee, на борту которого находилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг и направлялась в Сектор Газа.

Об этом сообщил МИД Израиля, пишет The Times of Israel.

«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны», — говорится в официальном заявлении.

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Ранее израильские военные высадились на борт судна, где находились 12 активистов. По словам пассажиров, они направлялись в Газу, чтобы «повышить осведомленность» и доставить гуманитарную помощь.

Между тем, коалиция «Флотилия свободы» заявила о потере связи с судном. В своем Telegram-канале организация публикует заранее записанное видеообращение пассажиров, которые просят помощи у своих правительств.

В израильском МИДе подчеркнули, что активисты пытались устроить медиа-провокацию для привлечения внимания к себе.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля пригрозил «применить все необходимые средства», чтобы помешать гуманитарному судну с Гретой Тунберг добраться до сектора Газа.

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Мы ранее информировали, что израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам.