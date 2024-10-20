Израиль запугивает палестинцев в секторе Газа мертвым лидером ХАМАСа

В субботу, 19 октября, израильские самолеты сбросили над южной частью Сектора Газы листовки, на которых изображен мертвый лидер ХАМАС Яхью Синвар, с сообщением о том, что "ХАМАС больше не будет править Газой", цитируя премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей, публикующих листовки в соцсетях.

"Тому, кто бросит оружие и отдаст заложников, будет позволено покинуть страну и жить спокойно", — говорится в листовке, написанной на арабском языке.

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Формулировка в тексте листовки была взята из заявления Нетаньяху после того, как Синвар был убит израильскими солдатами, действовавшими в Рафахе возле египетской границы.

Листовки были распространены на фоне усиления израильских военных ударов, во время которых, по информации палестинских чиновников, были убиты по меньшей мере 35 человек в Секторе Газа.

Жители Сектора Газы и местные медики сообщили, что израильские войска усилили осаду Джабалии, крупнейшего из восьми исторических лагерей анклава, которые они окружили, а также отправили танки в соседние города Бейт-Ханун и Бейт-Лахия, издав приказы об эвакуации жителей.

Напомним, вечером в четверг, 17 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара открывает путь к миру на Ближнем Востоке. При этом он добавил, что война в Секторе Газа не закончится, пока Израиль не вернет заложников в свои дома.

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