Израиль завершил наземную операцию в Секторе Газа — подробности

Решение было принято менее чем через два дня после того, как Израиль открыл пересечение Эрез и порт Ашдод для передачи гуманитарной помощи.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ 7 апреля объявила о завершении наземной операции в Секторе Газа и выводе войск с юга региона.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ вывел 98-ю дивизию из Хан-Юниса – на юге Газы, оставив бригаду "Нахаль" и части 401-й бригады в северной и центральной части Газы.

Высокопоставленное должностное лицо ЦАХАЛа заявило, что это изменение не имеет ничего общего с давлением США после гибели семи работников гуманитарной помощи во время удара Изариля.

Решение также было принято менее чем через два дня после того, как Израиль открыл пересечение Эрез и порт Ашдод для передачи гуманитарной помощи, решения, принятые под угрозой США потенциальной потери оружейной поддержки после того, как Иерусалим в течение месяцев отказывался от этих запросов Вашингтона.

Издание отмечает, что с одной стороны, палестинцы могут свободно передвигаться по Южной Газе и Хан-Юнису и что существует полный вакуум для предотвращения возвращения правления ХАМАСа, но ЦАХАЛ держит северную и центральную Газу отрезанными от юга.

Это означает, что палестинцы не могут двигаться с юга на север и более двух миллионов палестинцев, более половины из которых являются жителями северной части Газы, остаются отделенными от своих громад.

Официальный представитель ЦАХАЛа сказал, что если больше палестинцев покинут Рафах, эвакуировать оставшихся гражданских лиц будет легче без необходимости принимать активные, агрессивные меры для их перемещения.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что операция по повторному захвату госпиталя Шифа показывает, что она может быстро проникнуть и уничтожить ХАМАС, если тот попытается реформировать военные подразделения.

Напомним, по данным СМИ, Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане.

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