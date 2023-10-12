Израиль заявил, что Газа не получит свет, воду и горючее, пока не освободит заложников

Министр энергетики подчеркнул, что "никто не будет проповедовать мораль" Израилю.

Израиль не будет поставлять в Сектор Газа электроэнергию, воду и горючее, пока палестинские боевики не освободят захваченных заложников.

Об этом министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил в Сети 12 октября.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", – говорится в заявлении министра.

Кац подчеркнул, что "никто не будет проповедовать мораль" Израилю.

Напомним, после нападения на боевиков ХАМАС на Израиль министр обороны этого государства Йоав Галант заявил о планах взять Сектор Газа в полную осаду. Он предупреждал, что там не будет ни электроэнергии, ни еды, ни горючего.

Добавим, боевики ХАМАС угрожали казнить гражданских заложников всякий раз, когда авиация Израиля будет наносить удары по Сектору Газы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Каждый член ХАМАС — уже мертвец". Израиль, несмотря на ежедневные атаки, проводит зачистки.

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