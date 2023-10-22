Израиль заявил, что количество заложников, которых удерживает ХАМАС, выросло – какая цифра

В Израиле назвали ориентировочное количество заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа.
Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что ориентировочное количество заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, после нападения на страну 7 октября, выросло до 212 человек.
Об этом сообщает The Hill.
По предварительным оценкам, ХАМАС удерживал в заложниках не менее 203 человек.
Напомним, Байден назвал страну, из-за которой на самом деле произошло нападение ХАМАСа на Израиль.
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