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Израиль заявил, что количество заложников, которых удерживает ХАМАС, выросло – какая цифра

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
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Израиль заявил, что количество заложников, которых удерживает ХАМАС, выросло – какая цифра

Боевики ХАМАС / Фото: Getty Images

В Израиле назвали ориентировочное количество заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа.

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что ориентировочное количество заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, после нападения на страну 7 октября, выросло до 212 человек.

Об этом сообщает The Hill.

По предварительным оценкам, ХАМАС удерживал в заложниках не менее 203 человек.

Напомним, Байден назвал страну, из-за которой на самом деле произошло нападение ХАМАСа на Израиль.

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Дата публикации
Просмотры
295
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