Израиль заявил о ликвидации командира "Палестинского исламского джихада" в Бейруте

Израильские военные / © vesti.kz

Армия обороны Израиля (IDF) заявила , что ночью понедельника нанесла удар по району Бейрута и ликвидировала Абу Хамзу Рами - командира террористической организации "Палестинский исламский джихад" в ливанском секторе.

По информации израильских военных, Рами занимал этот пост в течение нескольких лет и был ответственен за подготовку и реализацию сотен атак против военнослужащих IDF и гражданских граждан Израиля.

В ЦАХАЛ утверждают, что в последнее время он продолжал координировать многочисленные атаки с территории Ливана, в частности, занимался подготовкой боевиков подразделения "Нухба", вербовкой новых участников и поставкой вооружения для организации.

Также во время операции Northern Arrows Рами якобы руководил перемещением боевиков вдоль сирийско-ливанской границы и их действиями против израильских войск на юге Ливана.

В IDF заявили, что его ликвидация существенно ослабляет способность Палестинского исламского джихада осуществлять террористические операции против Израиля и его граждан.

Израильская армия подчеркнула, что продолжит действовать с целью нейтрализации каких-либо угроз государству.

Напомним, что США и Израиль ускоряют операцию против Ирана .

США активно тратят запасы противовоздушных перехватчиков и других боеприпасов во время военной кампании против Ирана, что может повлиять на продолжительность операции.