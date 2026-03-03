- Дата публикации
-
Категория
Мир
Израиль заявил о ликвидации командира "Палестинского исламского джихада" в Бейруте
Армия обороны Израиля сообщила, что во время ночного удара по Бейруту был ликвидирован Абу Хамзу Рами - руководитель "Палестинского исламского джихада" в ливанском секторе, ответственный за подготовку многочисленных атак против Израиля.
Армия обороны Израиля (IDF) заявила , что ночью понедельника нанесла удар по району Бейрута и ликвидировала Абу Хамзу Рами - командира террористической организации "Палестинский исламский джихад" в ливанском секторе.
По информации израильских военных, Рами занимал этот пост в течение нескольких лет и был ответственен за подготовку и реализацию сотен атак против военнослужащих IDF и гражданских граждан Израиля.
В ЦАХАЛ утверждают, что в последнее время он продолжал координировать многочисленные атаки с территории Ливана, в частности, занимался подготовкой боевиков подразделения "Нухба", вербовкой новых участников и поставкой вооружения для организации.
Также во время операции Northern Arrows Рами якобы руководил перемещением боевиков вдоль сирийско-ливанской границы и их действиями против израильских войск на юге Ливана.
В IDF заявили, что его ликвидация существенно ослабляет способность Палестинского исламского джихада осуществлять террористические операции против Израиля и его граждан.
Израильская армия подчеркнула, что продолжит действовать с целью нейтрализации каких-либо угроз государству.
