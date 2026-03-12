Израиль заявил о победе над двумя врагами

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в ходе совместной операции с США разгромлен Иран и его союзник, ливанская группировка «Хезболла».

Об этом он сказал в четверг, 12 марта, во время первой с начала боевых действий преконференции, сообщает Times of Israel.

«Благодаря беспрецедентному объединению сил Израиля и США мы достигли огромных успехов — успехов, которые меняют баланс сил на Ближнем Востоке и даже за его пределами», — подчеркнул Нетаньяху.

По словам израильского премьера, группировка «Хезболла», которая объявила о начале собственной операции против Израиля, уже «чувствует силу нашего оружия, и будет чувствовать ее еще сильнее». Нетаньяху пообещал иранской прокси-группировке «очень высокую цену за свою агрессию».

Он также обратил внимание, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, от имени которого в четверг было опубликовано заявление, до сих пор не появился на публике.

«Мы устранили старого тирана, а новый тиран, марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может появиться на публике», — добавил Нетаньяху.

Незадолго до брифинга Армия обороны Израиля начала, как было объявлено, «широкомасштабную волну атак» в Тегеране, нацелившись на инфраструктуру иранского режима в столице.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном.