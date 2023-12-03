Израиль заявил о "впечатляющих" результатах военных в Секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщил о возвращении военных к боевым действиям в Секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил условия перемирия.

Об этом информирует The Times of Israel.

Он приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался уволить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

"Мы продолжаем именно там, где остановились", – заявил министр.

Кроме того, Галлант сказал, за последние два дня он осмотрел Газу с воздуха и пограничную территорию с земли, назвал при этом результаты наступления восстановившегося ЦАХАЛа "впечатляющими".

"Тысячи террористов были ликвидированы, десятки штабов (были уничтожены – ред.), сотни терабайт информации находятся в наших руках, сотни террористов были захвачены в плен и допрашиваются в Израиле. Достижения – 110 заложников вернулись живыми, ни одна армия в мире не достигла этого в борьбе с террористической организацией. Мы добились этого благодаря силе ЦАХАЛа", — добавил Галлант.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день.

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