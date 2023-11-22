Израиль заявил об уничтожении более 400 подземных тоннелей ХАМАСа

Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) обнаружила и уничтожила около 400 подземных тоннелей, которые построили и использовали боевики ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила израильская армия обороны.

Боевики ХАМАС организовали сеть тоннелей под населенными пунктами по территории Сектора Газы.

"Многие из шахт, ведущих к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов", — отмечают израильские военные.

Вместе с тем, ЦАХАЛ отмечает, что значительную роль подразделения специального назначения "Яхал" Инженерного корпуса в выявлении и разрушении данных валов.

Как сообщалось, 22 ноября Израиль впервые с начала войны прекратит огонь в обмен на освобождение заложников. Речь идет о полусотне человек, которые были похищены во время террористической атаки ХАМАС 7 октября.

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