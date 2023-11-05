Израиль заявляет, что город Газа оцеплен: анклав разделен на две части

В ЦАХАЛе заявили, что разделили сектор Газа на две части.
Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
Об этом передает The Times of Israel.
По его словам, израильские войска под руководством разведывательного подразделения дошли до береговой линии и удерживают ее.
"Сегодня есть север Газы и юг Газы", — говорит Хагари.
Он заверил, что Армия обороны Израиля все равно позволит гражданским покинуть север Газы и направляться на юг.
Ранее военный эксперт и подполковник Генштаба Израиля в резерве Марк Бабот рассказал, что ЦАХАЛ прорвал две линии обороны Газа.
Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.
По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершали такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.
9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа.
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