Израиль заявляет, что город Газа оцеплен: анклав разделен на две части

В ЦАХАЛе заявили, что разделили сектор Газа на две части.

Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

Об этом передает The Times of Israel.

По его словам, израильские войска под руководством разведывательного подразделения дошли до береговой линии и удерживают ее.

"Сегодня есть север Газы и юг Газы", — говорит Хагари.

Он заверил, что Армия обороны Израиля все равно позволит гражданским покинуть север Газы и направляться на юг.

Ранее военный эксперт и подполковник Генштаба Израиля в резерве Марк Бабот рассказал, что ЦАХАЛ прорвал две линии обороны Газа.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершали такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа.

Читайте также: